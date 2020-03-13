Ашхабад, , 07:42 — REGNUM В большинстве банкоматов столицы Туркмении вновь отсутствуют наличные деньги, из-за чего местные жители опять не имеют возможности получить свои зарплаты, пенсии, стипендии и социальные пособия, передает «Азатлык».

К тем же банкоматам, в которых деньги всё же обнаруживаются, сразу же выстраиваются огромные очереди.

Читайте также: Президент Туркмении поручил сократить оборот наличности

Также с трудностями по обналичиванию денег со своих выпущенных туркменскими банками платежными картами Visa столкнулись граждане Туркмении, находящиеся сейчас в Турции.

А в Казахстане туркменские студенты не могут получить денежные переводы по системе Western Union.

Читайте также: Жители Туркмении ездят в Узбекистан за деньгами