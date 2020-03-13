Владивосток, , 07:50 — REGNUM В правительстве РФ в рамках «Единой субсидии» рассмотрели выделение дополнительных средств регионам Дальнего Востока — Приморью — 300 млн рублей и Амурской области — 1,1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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После доклада главы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова было принято решение, что в городе Свободный Приамурья за счёт федерального бюджета построят новую подстанцию и воздушную линию электропередачи для обеспечения электричеством строящихся объектов социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В Приморье, в городе президентского внимания Большой Камень, за счёт дополнительных федеральных средств реконструируют мостовой переход и закупят оборудование в строящуюся детскую поликлинику.

Также было принято немаловажное решение, давно необходимое столице Дальнего Востока — Владивостоку — финансирование строительства шести многоярусных автопарковок на 16 машиномест каждая.

«Одним из механизмов поддержки Дальнего Востока стали центры экономического роста. Однако условия для жизни там пока далеки от нормальных. Не везде есть нужная инфраструктура, больницы, поликлиники, школы. На период с 2018 по 2021 год запланировано выделение 94,3 млрд рублей. Дополнительно выделим 1,4 млрд рублей для центров роста Приморья и Амурской области. Таким образом, мы увеличим размер так называемой «Единой субсидии» Дальнему Востоку до 95,7 млрд рублей. Будем внимательно следить, чтобы эти средства помогли создать в ДФО нормальные условия для жизни и ведения бизнеса», — сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил о планах правительства РФ выделить Приморью средства на строительство автопарковок во Владивостоке.