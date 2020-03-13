Бишкек, , 07:40 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии в январе — феврале 2020 года сложился на уровне 69 млрд сомов (более 67,6 млрд рублей) и увеличился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего в республике золоторудного месторождения «Кумтор» объем ВВП за первые два месяца 2020 года возрос лишь на 3,3% и составил 61 млрд сомов (59,8 млрд рублей).

Уровень инфляции в феврале 2020 года повысился на 1,2% по сравнению с декабрем 2019 года. Это произошло из-за роста цен на алкогольные напитки и табачные изделия — на 4,4%, на пищевые продукты и безалкогольные напитки — на 1,9% и на услуги — на 0,2%.

Объем промышленной продукции за январь и февраль текущего года составил более 46 млрд сомов (около 45,1 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом минувшего года увеличился на 9,8%.

Положительные тенденции наблюдались также в сельском хозяйстве, где рост объемов производства сложился на уровне 1,7%, в оптовой и розничной торговле — 4,9% и в строительстве — 1%.