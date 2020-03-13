Москва, , 07:19 — REGNUM Суд по интеллектуальным правам 6 мая 2020 года начнёт рассматривать иск саратовского ООО «Завод «Газпроммаш» к ПАО «Газпром» «о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Gazprom», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано 6 марта 2020 года. Федеральная служба по интеллектуальной собственности выступает в споре третьим лицом.

Речь в иске идёт о досрочном прекращении охраны упомянутого товарного знака по свидетельству РФ № 228 275 «в отношении всех указанных в перечне товарного знака товаров и услуг 06, 07, 08, 11, 42 классов Международной классификации товаров и услуг». В качестве обоснования иска ООО заявляет, что товарный знак не используется.

В тот же день завод из Саратова подал в этот же суд ещё один иск к «Газпрому». Третьим лицом в нём выступил также Роспатент, но подробности этого дела пока неизвестны. Заседание назначено на 27 апреля 2020 года.

Напомним, в ноябре 2019 года «Газпром» выиграл судебный спор у саратовского завода — производителя оборудования по требованию «прекратить использование в фирменном наименовании словесного обозначения «ГАЗПРОМ». Также ответчика обязали выплатить 10 тыс. рублей компенсации. Но уже в феврале 2020 года решение суда было пересмотрено и в удовлетворении иска отказано. Суд указал на то, что саратовский завод существует под своим наименованием с 1996 года.

«Длительное (более 22 лет) одновременное использование на рынке средств индивидуализации истца и ответчика при отсутствии обращения со стороны истца в компетентные судебные и административные органы за защитой исключительных прав при долговременном плодотворном сотрудничестве истца с ответчиком косвенно свидетельствует об отсутствии у потребителей и контрагентов ассоциаций, влекущих ущемление законных интересов истца», — отмечалось в определении второй инстанции, вердикт которой ещё может быть оспорен.