Сеул, , 07:16 — REGNUM Через несколько минут после начала утренней сессии 13 марта торги на фондовом рынке Кореи были остановлены из-за резкого снижения котировок. По информации телеканала KBS, базовый индекс KOSPI за это время успел упасть на 107,82 пункта, до уровня в 1 726,51 — на 5,87%.

В ходе предыдущих торговых сессий индекс KOSPI уже успел «похудеть» на 6,6%, что было вызвано опасениями инвесторов на фоне распространения коронавируса и ситуации в мировой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 13 марта на всех азиатских биржевых площадках начались с резкого падения основных индексов.

12 марта основные фондовые индексы США закрылись беспрецедентным падением, крупнейшим с 19 октября 1987 года. Промышленный индекс Dow Jones потерял 9,99%, индекс S&P 500 — 9,51%, индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 9,43%.

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