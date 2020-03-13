Тюмень, , 07:08 — REGNUM В Тюменской области по состоянию на 1 марта 26 организаций имеют задолженность по зарплате перед сотрудниками на общую сумму более 165 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Свыше 142 млн рублей должны работникам 15 предприятий, проходящих различные стадии банкротства. Более всего долгов по оплате труда у ООО «Инвест-силикат-стройсервис» — 61 млн рублей.

Отмечается, что за два месяца 2020 года прокуратура выявила более 600 нарушений в сфере оплаты труда, в суды направлено 516 заявлений, объявлено 28 предостережений. Возбуждено девять уголовных дел за невыплату зарплаты.