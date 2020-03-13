Шанхай, Китай, , 07:07 — REGNUM В Шанхае открылся первый индустриальный парк 5G с участием таких китайских гигантов как Huawei и SAIC Motor с целью продвижения технологий связи пятого поколения, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

Порякда 42 компаний подписали инвестиционные соглашения на общую сумму 13 млрд юаней (около $1,86 млрд) во время церемонии открытия парка. Парк расположен в Зоне экономического и технологического развития «Цзиньцяо» в новом районе «Пудун» в центре Шанхая. Он сконцентрируется на ключевых проектах в области 5G, включая беспилотники, «умные» автомобили и решения видеосвязи.

Глава бюро развития «Цзиньцяо» Ян Е отметил, что с момента, когда Китая вторгся в эпоху коммерциализации 5G в 2019 году, индустриальных парк привлек внимание ряда инновационных центров вроде Huawei и China Mobile Shanghai.