Биробиджан, , 07:15 — REGNUM Поправки в закон о поддержке врачей приняты Законодательным собранием Еврейской автономной области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.

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Изменения в областной закон были внесены по инициативе врио губернатора автономной области Ростислава Гольдштейна. В новой редакции закон устанавливает, что главные врачи, их заместители по лечебной работе, а также фельдшеры сельских ФАПов имеют право на компенсацию за найм служебного жилья в размере 10 тысяч рублей.

«Стимулирующая мера направлена на привлечение квалифицированных кадров в систему здравоохранения региона», — пояснили в пресс-службе правительства области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме готовится законопроект о служебном жилье для врачей.