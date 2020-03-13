Шанхай, Китай, , 06:53 — REGNUM Биржи материкового Китая подхватили эстафету падения котировок, которая 12 марта завершилась крупнейшим обвалом фондовых индексов США, а утром 13 марта началась с обрушения индекса Nikkei на Токийской бирже.

На Шанхайской фондовой бирже индекс «Шанхай композит» на открытии упал до уровня 2 804,23 пункта — на 4,08%.

На бирже в Шэньчжэне индекс «Шэньчжэнь компонент» упал до уровня 10 382,22 пункта — на 5,11%.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на Токийской фондовой бирже начались с падения на 6,73%, которое позднее достигло уже 9,15%.

Индекс Hang Seng на открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже понизился на 7,36%.12 марта основные фондовые индексы США закрылись беспрецедентным падением, крупнейшим с 19 октября 1987 года. Промышленный индекс Dow Jones потерял 9,99%, индекс S&P 500 — 9,51%, индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 9,43%.

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