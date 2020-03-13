Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Банковский сектор Италии может стать очагом нового мирового финансового кризиса, заявил 12 марта экономический обозреватель Дэвид Линч на страницах газеты The Washington Post.

По мнению экономиста, банковский коллапс в Италии способна спровоцировать остановка промышленности, вызванная распространением пневмонии из-за коронавируса нового типа. Своё испытание, пишет Линч, «самой слабой в Европе банковской системе» предстоит пройти уже в ближайшее время.

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Напомним, с 10 марта на всей территории Италии введен общенациональный карантин по коронавирусу.

Ранее министр финансов Италии Роберто Гуальтиери сообщал, что правительство страны приняло решение о резервировании €25 млрд на меры по ликвидации последствий для экономики от вспышки COVID-19.