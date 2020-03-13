Пекин, , 05:58 — REGNUM Народный банк Китая четвёртый день подряд ослабляет юань — на 13 марта его курс соответствует 7,0033 за доллар, следует из материалов регулятора.

Таким образом, установленное значение курса стало минимальным с 28 февраля 2020 года. Колебания национальной валюты Китая особенно увеличились 4 февраля, когда обменный курс опускался ниже психологической отметки в семь единиц за доллар.

В свою очередь аналитики информационного портала Sina отметили, что в ближайшей перспективе инвесторы будут отдавать предпочтение ликвидным активам, и наиболее безопасным активом в ситуации неопределённости «может стать доллар».

Читайте ранее в этом сюжете: Курс китайского юаня к рублю на бирже вырос на 50 копеек