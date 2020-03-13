Владивосток, , 05:10 — REGNUM Приморский край стал лидером финансовой доступности на Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного главного управления Банка России.

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Треть всех банковских офисов, банкоматов и терминалов на Дальнем Востоке сосредоточена в Приморье, также этот регион лидирует по показателю безналичных операций, которые за 2019 год увеличились вполовину. 90% населённых пунктов края обеспечены доступом в Интернет, что позволяет дистанционно пользоваться финансовыми услугами.

«Приморье отличается от других дальневосточных регионов лучшей инфраструктурой и транспортной доступностью, чем, например, северные и островные территории», ― отметил начальник Дальневосточного главного управления Банка России Сергей Белов.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ о финансах и сборах местного самоуправления поддержали в Госдуме.