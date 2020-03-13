Токио, , 05:12 — REGNUM На Токийской фондовой бирже (ТФБ), открывшейся в пятницу 13 марта с обвала котировок на 6,73% в первые десять минут, продолжается падение индексов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:10 по местному времени ключевой индекс Nikkei уже второй раз за утро пробил психологически важный порог, в этот раз опустившись ниже 17 тысяч — до уровня в 16 861,42 пунктов.

Таким образом, с начала торгов совокупная стоимость акций 225 ведущих компаний Японии упала уже на 9,15%.

Как сообщало ИА REGNUM, утреннее падение индекса Nikkei продолжило начавшееся накануне обрушение мировых торговых площадок, произошедшее после объявления пандемии в связи с распространением коронавируса.

12 марта основные фондовые индексы США закрылись беспрецедентным падением, крупнейшим с 19 октября 1987 года. Промышленный индекс Dow Jones потерял 9,99%, индекс S&P 500 — 9,51%, индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 9,43%.

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