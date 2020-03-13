Москва, , 04:07 — REGNUM Курс рубля к доллару США будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и должен постепенно вернуться к значению до обвала — 61 рубль за доллар — в течение двух лет, прогнозирует аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, 13 марта сообщает РИА Новости.

Граф считает, что ближайшие полгода цена на нефть, скорее всего, не увеличится и ее стоимость останется на уровне $30 за баррель. После, еще через 12 месяцев, значение курса должно дойти до отметки в 68 рублей за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: Фунт стерлингов продолжает расти и стремится к отметке 96 рублей