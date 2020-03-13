Набережные Челны, Татария, , 04:00 — REGNUM Муниципальное предприятие-перевозчик по городским маршрутам второго по значению города Татарии — Набережных Челнов, накопив долги свыше 1 млрд рублей, подало иск о собственном банкротстве. Заявление МУП «Электротранспорт» пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от предприятия, работавшего в Набережных Челнах с апреля 2014 года, поступило в суд 11 марта 2020 года. Сумма долгов, потянувших МУП ко дну, — 1142 810 202,46 рубля.

Напомним, ситуация в компании усложнилась, после того как КамАЗ потребовал вернуть ему 190 автобусов большой вместимости, ранее приобретённых по договору лизинга. Они работали на городских маршрутах с 2014 года. В феврале 2020 года мэрия автограда приняла решение вернуть автобусы, заменив их на иной транспорт — меньших габаритов. Ситуация на дорог вынудила жителей написать обращение Владимиру Путину с просьбой вернуть большие автобусы в город.

Финансовую картину для МУП усложнил и недавний проигрыш иска «дочке» автогиганта — ООО «Автозапчасть КамАЗ» на сумму свыше 24,3 млн рублей.