Находка, Приморский край, , 04:15 — REGNUM Классы для подготовки специалистов судостроительной отрасли будут открыты прямо на территории Находкинского судостроительного завода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В настоящее время на предприятии идёт строительство девяти краболовов для Камчатки, однако, чувствуется нехватка квалифицированных специалистов. Идею открытия на предприятии «школы специалистов» поддержал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Преподаватели приходили бы сюда и начитывали теорию, далее будущие специалисты сдавали бы уже экзамен по требованиям и квалификациям WorldSkills. Это действенный механизм — сразу на производстве проходить практику, вникать в специфику работы предприятия», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, судостроители Южной Кореи снова вырвались в мировые лидеры — об этом пишут международные СМИ.