Токио, , 04:31 — REGNUM Торги на крупнейшей в азиатском регионе Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись в пятницу, 13 марта, резким падением котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Уже за первые 10 минут ключевой индекс Nikkei пробил психологически важную отметку в 18 тысяч, понизившись до уровня в 17 310,29 пунктов. Таким образом, совокупный индекс акций 225 ведущих японских компаний упал на 6,73%.

Напомним, на фоне общего снижения из-за угрозы коронавируса падение индекса Nikkei за последние две недели уже составило более 3,5 тыс. пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта основные фондовые индексы США закрылись беспрецедентным падением на 7,9—9,3%.

Обвал котировок стал крупнейшим с 19 октября 1987 года. Промышленный индекс Dow Jones потерял 9,99%, индекс S&P 500 — 9,51%, индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 9,43%.

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