Москва, , 03:45 — REGNUM Арбитраж Москвы 16 апреля 2020 года приступит к рассмотрению иска Министерства обороны России к нижегородскому производителю изделий из пластмассы. Подробности многомиллионного спора пока неизвестны, но в июне 2019 года у ответчика произошла смена части собственников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от ведомства поступило в суд 6 марта 2020 года, а 12 марта иск приняли к производству. Общая сумма претензий к ООО «РТ-Полиуретаны» — 23 539 935,76 рубля. Для сравнения: прибыль компании за 2018 год составляла 28 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО было учреждено в августе 2016 года с основным видом деятельности — производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Уставный капитал компании — 1 млн рублей. Директор с основания компании — Николай Бубнов (владеет с июня 2019 года долей 2%). В числе совладельцев — ООО «ТКХ-Инвест» (доля — 25%, создано в 2013 году в Москве, директор и экс-владелец доли — Аркадий Привалов, который также числится директором компании, среди собственников которой присутствует АО «Концерн «Калашников»). Также владеют долями в нижегородской компании — Татьяна Назарова, Станислав Козлов, Сергей Агафонов, Олег Мичурин, Людмила Ходова и Сергей Фетисов.

По открытым данным, в ООО «РТ-Полиуретаны» работают около 70 человек.