Пекин, , 03:31 — REGNUM Власти Пекина ожидают на 44 млн туристов меньше за первый квартал 2020 года, чем за аналогичный период годом ранее или на 70% меньше в годовом исчислении, сообщил глава Пекинского муниципального бюро культуры и туризма Чэнь Дун, передает агентство Синьхуа.

В связи со вспышкой нового коронавируса оборот туристической отрасли Китая в период с января по март 2020 года, как ожидается, упадет на 84 млрд юаней (около $12 млрд) или 64,7% в годовом исчислении. По данным на 24 января в городе была закрыта 181 туристическая достопримечательность и приостановлена работа 3016 туристических агентств.

За прошедший Китайский Новый год в город прибыло на 81,9% меньше туристов, чем годом ранее за аналогичный период, а доход с туризма упал на 89,8%. Бюро выпустило ряд мер по преодолению кризиса в туристической сфере, включая выделение 345 млн юаней субсидий и поддержку ряда онлайн-продуктов в сфере туризма.

За прошедший год Пекин посетило 320 миллионов туристов, что на 3,6% выше, чем годом ранее. Выручка сферы туризма достигла 622,46 млрд юаней, что на 5,1% выше, чем в 2018 году.