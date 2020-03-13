Магадан, Магаданская область, , 03:04 — REGNUM В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» администрация Магадана и областной минтранс подписали соглашение о выделении денег на ремонт более 2 км дорог в столице Колымы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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В 2020 году на дороги выделят 120 млн рублей, в 2021 году — 115 млн рублей.

«Средства пойдут на улицу Парковая — от Гагарина до проспекта Карла Маркса, на Колымское шоссе — от кольцевой развязки 31-го квартала до проспекта Ленина и на улицу Майская в микрорайоне Снежный», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Хабаровском крае планируют отремонтировать 300 км трассы А-376 — «Хабаровск — Лидога — Ванино».