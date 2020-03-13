Вашингтон, , 02:16 — REGNUM Соединённые Штаты рассчитывают усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров путём введения санкций против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA, написал 12 марта госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

«Мы вводим санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров», — объяснил глава американской дипломатии.

По его словам, санкции будут способствовать изоляции венесуэльского «режима» и приближать народ этой страны «к свободе и процветанию».

Ранее в Минфине США сообщали, что санкции в отношении TNK Trading International SA вводятся в связи с тем, что через неё якобы переправляются грузы венесуэльской нефти, которые ранее поставлялись другой компанией — Rosneft Trading SA. Санкции против неё были введены в феврале 2020 года.

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