Нью-Йорк, США, 13 марта 2020, 02:04 — REGNUM Фондовые индексы США закрылись 12 марта беспрецедентным падением на 7,9—9,3%, свидетельствуют данные торгов.
Обвал котировок стал крупнейшим с 19 октября 1987 года. Промышленный индекс Dow Jones потерял 9,99%, индекс S&P 500 — 9,51%, индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 9,43%.
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Ситуация на рынках подогрел президент США Дональд Трамп, объявивший о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса.
После открытия бирж их работа была приостановлена на 10 минут. Возобновление работы индексы продолжили опускаться более чем на семь процентов.
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