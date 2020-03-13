Нью-Йорк, США, , 02:04 — REGNUM Фондовые индексы США закрылись 12 марта беспрецедентным падением на 7,9—9,3%, свидетельствуют данные торгов.

Обвал котировок стал крупнейшим с 19 октября 1987 года. Промышленный индекс Dow Jones потерял 9,99%, индекс S&P 500 — 9,51%, индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 9,43%.

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Ситуация на рынках подогрел президент США Дональд Трамп, объявивший о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса.

После открытия бирж их работа была приостановлена на 10 минут. Возобновление работы индексы продолжили опускаться более чем на семь процентов.

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