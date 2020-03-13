Сан-Паулу, Бразилия, , 01:43 — REGNUM Самым значительным падением за последние 22 года — на 14,78% завершились 12 марта торги на фондовой бирже бразильского Сан-Паулу (B3). Это следует из данных на сайте биржи.

В течение торговой сессии механизм автоматической приостановки торгов из-за резкого падения котировок срабатывал два раза. Первый раз — на полчаса сразу после открытия из-за снижения на 10%. Через некоторое время — ещё на один час из-за падения на 15%.

В течении торгов основной индекс Ibovespa угрожающе приближался к уровню падения в 20%, что вызвало бы приостановку работы биржи на неопределённое время.

Завершились торги падением индекса Ibovespa на 14,78% — до уровня в 72 582 пункта.

Основную долю в резкое снижение биржевого индекса внесло падение акций бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras (на 21%) и авиакомпаний Azul (на 28%) и GOL (на 29%).