Нью-Йорк, США, , 01:21 — REGNUM Федеральный резервный банк Нью-Йорка направит на покупку ценных бумаг с обязательством их последующей продажи $1,5 трлн, чтобы поддержать финансовую систему США. Об этом говорится в материалах кредитного учреждения.

В документе отмечается, что вливания будут осуществляться по трём ранее запланированным программам в связи с распространением нового коронавируса и нестабильностью на рынках. Одна из программ рассчитана на три месяца, третья — на месяц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что основные американские индексы в ходе торгов 12 марта обрушились почти на 10%. Показатели стали худшими за последние 30 лет.

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