Москва, , 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

«К концу года 62 региона могут остаться без запасов ликвидности из-за опережающего роста расходов», — пояснили эксперты.

Отмечается, доходы в 2019 году росли в таком же количестве регионов, как и годом ранее (79 против 80), однако темп роста расходов оказался выше. В качестве основной причины замедления роста доходов в агентстве назвали торможение поступлений от налога на прибыль.

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