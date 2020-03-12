Рига, , 23:32 — REGNUM Более 30% представителей компаний, опрошенных в Латвии, Литве и Эстонии экспертами Немецко-Прибалтийской торговой палаты (AHK), отметили падение спроса на их товары и услуги. Об этом пишет портал Dienas Business.

Представители Немецко-Прибалтийской торговой палаты опросили всего 450 предпринимателей в Прибалтике о влиянии распространения коронавируса на их бизнес.

Впрочем, 44% опрошенных заметили, что пока говорить о последствиях влияния COVID-19 преждевременно. 20% представителей латвийских компаний заявили, что эпидемия не коснулась их деятельности. В Литве таких предпринимателей — 9,4%, в Эстонии — 5,7%.

Более половины опрошенных коммерсантов рассказали об отмене командировок и публичных мероприятий. Только 8% бизнесменов Латвии считают, что коронавирус повлияет на исполнение бюджета-2020. В Литве и Эстонии таких более 20%.