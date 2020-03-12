Вашингтон, 12 марта 2020, 23:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал закон о запрете использования оборудования Huawei телекоммуникационным компаниями США, 12 марта сообщает агентство Reuters.
В запрещенный список также попала китайская ZTE и другие компании, представляющие «угрозу безопасности» для Соединенных Штатов.
Закон также требует от Федеральной комиссии по связи (FCC) учредить программу помощи небольшим провайдерам для замены запрещенного оборудования из своих сетей.
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