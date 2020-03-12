Ростов-на-Дону, , 23:05 — REGNUM Оснащение амфитеатра музея «Самбекские высоты», который расположен в Неклиновском районе Ростовской области, оценивается в 61,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Электронный аукцион на приобретение и установку комплекта оборудования объявил Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. Заявки от потенциальных исполнителей госконтракта принимаются до 20 марта. Победитель торгов должен будет исполнить условия договора в течение 25 дней с момента заключения контракта.

ИА REGNUM напоминает, что военной-исторический комплекс «Самбекские высоты» будет оснащён навигацией за 7,5 млн рублей. Все работы в музее должны быть завершены в преддверии 75-й годовщины Великой Победы.

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