Курган, , 21:07 — REGNUM В Курганской области стали больше добывать рыбы. В феврале 2020 года выловлено на 153 тонны больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента АПК.

Вылов рыбы в феврале составил 349,6 тонны. Из них промышленным рыболовством добыто 337,7 тонны, товарным — 11,9 тонны. Основной вылов пришёлся на карася — 289,7 тонны.

Самые высокие объёмы лова у ООО «Курганрыбхоз»: 54,5% от общеобластного вылова водных биологических ресурсов.