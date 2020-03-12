Москва, , 20:57 — REGNUM Федеральный бюджет за январь-февраль 2020 года исполнен с дефицитом в 272,2 млрд рублей, или 1,7% ВВП. Такую предварительную оценку представила 12 марта пресс-служба Министерства финансов России.

Согласно данным ведомства, объём поступивших в бюджет доходов за два месяца составил 2 трлн 817,8 млрд рублей, что составляет 13,8% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2020 год.

Расходы бюджета за этот же период исполнены в объёме 3 трлн 90 млрд рублей, или 15,8% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 15,2% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Федеральная налоговая служба (ФНС) в январе-феврале перечислила в бюджет 1 трлн 808 млрд рублей доходов, или 13,7% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2020 год, Федеральная таможенная служба (ФТС) — 722,5 млрд рублей, или 13,5% к прогнозным показателям.

От других федеральных органов в бюджет поступило 287,3 млрд рублей, или 15,3% к прогнозным показателям на текущий год.