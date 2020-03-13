Тегеран, , 08:40 — REGNUM 12 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем «Твиттере» призвал Международный валютный фонд придерживаться принципов организации и действовать ответственно в отношении тех стран, которые пострадали от коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«@KGeorgieva МВФ заявила, что страны, затронутые #COVID19, будут поддерживаться с помощью быстрого финансового инструмента. Наш Центральный банк запросил доступ к этому механизму немедленно», — написал Зариф в «Твиттере». Кроме того, глава МИД Ирана отметил: «МВФ / правление МВФ должны придерживаться мандата фонда, стоять на правильной стороне и действовать ответственно».

Ранее глава Центрального банка Ирана Абдолнассер Хеммати заявил, что Иран запросил у Международного валютного фонда кредит в размере $5 млрд в рамках кампании «CORONA Campaignpackage of Rapid Financial Instrument».

Ранее 4 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом объявила, что МВФ выделяет около 50 миллиардов долларов через свои механизмы быстрого предоставления экстренного финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся рынков, которые потенциально могут обратиться за поддержкой.