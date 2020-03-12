Ашхабад, , 20:01 — REGNUM Центральный банк Туркмении изменил правила пополнения валютных счетов при использовании банковских карт и лимиты денежных переводов через системы Western Union и MoneyGram, передает «Turkmenportal».

Теперь туркменистанцам разрешается пополнять карты VISA и MasterCard только на $300 (21,4 тысячи рублей) в месяц, а отправлять за рубеж — не более $200 (14,3 тысячи рублей) в месяц.

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При наличии заключения министерства здравоохранения о необходимости медобследования и лечения за рубежом гражданам Туркмении разрешили приобрести до $20 000 (1 млн 430 тысяч рублей) в год.

Причем эти деньги ни на руки, ни на банковскую карту туркменистанцы не будут получать. Вся сумма будет переводиться на счета иностранных медучреждений, в которых будут проходить лечение такие граждане Туркмении.

Также нуждающимся в лечении туркменистанцам центробанк позволил обменивать валюту на сумму до $1 000 (71,5 тысячи рублей рублей) в месяц — с зачислением этих денег на их банковские карты, и дополнительно конвертировать еще $200 (14,3 тысячи рублей) в месяц — для их последующей отправки через Westem Union и MoneyGram.

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