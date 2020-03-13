Тегеран, , 08:35 — REGNUM 11 марта вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохаммад Нахавандян заявил, что хотя Иран сталкивается с жесткими санкциями, вспышка коронавируса не должна препятствовать торговле с соседними странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 марта.

Он также отметил, что правительство приняло необходимые меры для борьбы с чрезвычайными ситуациями и экономическими последствиями вспышки болезни. По его словам, вследствие консультаций с частным сектором была сформирована рабочая группа из должностных лиц торговых палат для выявления негативных последствий эпидемии для национальной экономики.

Подчеркнув, что защита жизни людей от угрозы вспышки коронавируса является главным приоритетом правительства, Нахавандян сообщил, что сохранение рабочих мест и производства являются еще одним приоритетным направлением.

Вирус впервые появился в центральном китайском городе Ухань и заразил 126 369 человек в 124 странах, унося жизни 4663 человек. В Иране, согласно последним сообщениям, число инфицированных составило 10 075, а число погибших достигло 429 человек.

По словам официального представителя Министерства здравоохранения Киануша Джаханпура, по состоянию на 12 марта в Иране выздоровели и были выписаны из больниц 3276 человек.