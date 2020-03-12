Майкоп, , 19:53 — REGNUM Национальные проекты являются мощным ресурсом, который усилил возможности по развитию Адыгеи. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов в своём отчете по итогам работы правительства региона в 2019 году, с которым он выступил 12 марта на заседании Госсовета-Хасэ РА, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи. Глава региона особенное внимание в выступлении уделили реализации национальных проектов, ответив, что их главная цель — ускоренное развитие важнейших направлений экономики и социальной сферы, в том числе демографии, здравоохранения, образования, экологии, культуры и спорта.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил с отчётом о работе в 2019 году Пресс-служба главы Республики Адыгея

«Как подчеркивает глава государства, «национальные проекты — это уникальный инструмент и ничего подобного раньше по масштабу, по охвату в стране никогда не было, ничего подобного не применялось для достижения целей в ключевых сферах жизни». Адыгея, как и все субъекты страны, получила мощный ресурс, который серьезно усилил наши возможности по развитию республики», — сказал Мурат Кумпилов.

Также глава региона отметил важность разработанной индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи до 2024 года: в течение пяти лет регион будет ежегодно получать миллиард рублей на решение вопросов в энергетике, газоснабжении, доступном жилищном строительстве, возведении соцобъектов, развитии малого и среднего предпринимательства.

Мурат Кумпилов отметил, что темпы роста консолидированного бюджета к уровню 2018 года составил 112%, а по оценкам эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за достижение наилучших значений показателей нацпроектов Адыгея получила грантовую поддержку из федерального бюджета в размере 350 млн рублей.

Глава региона также обозначил задачи, на решение которых необходимо делать упор в работе исполнительной власти: это дальнейшая реализация национальных проектов, расширение инвестиционного потенциала, снижение энергодефицита региона, улучшение демографической ситуации и развитие социальной сферы. Глава региона отметил необходимость продолжать работу, начатую в 2019 году, по строительству жилья, детсадов, школ, дорожной инфраструктуры.

По словам Кумпилова, особу ю важность имеют предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ, которые направлены на усиление социальной защиты населения и дальнейшее развитие страны. Также глава республики отметил важность объявленного в России Года памяти и славы в рамках празднования 75-летия Великой Победы.

«Наша работа продолжается, и прошу помнить о главном — от нас ждут реальных изменений, которые должны видеть сами жители республики — жители каждого аула, хутора, поселка», — добавил Кумпилов.