Тегеран, , 08:22 — REGNUM 12 марта управляющий Центральным банком Ирана (CBI) объявил, что в письме Международному Валютному Фонду (МВФ) он потребовал разрешения на доступ к имеющимся у фонда средствам чрезвычайного финансирования в размере 5 миллиардов долларов, направленным на решение проблемы COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем письме Абдолназер Хеммати подчеркнул, что ни один человек не должен быть лишен лекарств или медицинских учреждений из-за нехватки финансовых ресурсов. Кроме того, по словам главы ЦБ, средства помогли бы государству успешнее бороться с пандемией, которая уже нанесла огромный ущерб всему миру. «Эти средства могли бы обеспечить Исламскую Республику всем необходимым для ликвидации коронавируса в стране», — отметил Хеммати.

Ранее 4 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом объявила, что МВФ выделяет около 50 миллиардов долларов через свои механизмы быстрого предоставления экстренного финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся рынков, которые потенциально могут обратиться за поддержкой.