Дзержинск, Нижегородская область, , 19:44 — REGNUM ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии», которое занимается ликвидацией трех опасных свалок в Дзержинске Нижегородской области, оштрафовано за нарушение природоохранного законодательства, — сообщает департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу.

В конце 2019 года специалисты Росприроднадзора на свалке промышленных отходов «Черная дыра» нашли ряд нарушений: у дорог между производственными площадками отсутствовало положенное по нормативам твердое покрытие, контроль промышленных выбросов на объекте не проводился, у организации отсутствовали паспорта на ряд отходов I и III класса опасности. ООО «ГазЭнергоСтрой — Экотехнологии» признали виновным в совершении правонарушений и оштрафовали на 694 тысячи рублей, директора за нарушение требований предпринимательской деятельности — на 100 тысяч рублей.