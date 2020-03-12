Вильнюс, , 19:12 — REGNUM Комитет по бюджету и финансам парламента Литвы сегодня, 12 марта, решил обсудить последствия коронавируса для экономики страны в закрытом режиме — без допуска на заседание журналистов и трансляции в интернете, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Инициатором такого формата выступил консерватор Миколас Маяускас.

«Вопрос достаточно важный, но в то же время очень чувствительный. Хотелось бы поговорить открыто и без беспокойства, что одно или другое неосторожное слово попадёт в заголовок. Чтобы мы могли от бизнеса и госучреждений услышать искренние мнения, как всё выглядит», — сказал политик.

Ранее сегодня министр финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что бюджет страны выдержит «возможные вызовы» и коронавируса «не боится».

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека. Отменены все массовые мероприятия и на две недели остановлен учебный процесс.