Москва, , 19:11 — REGNUM В Госдуме предложили лишить Центробанк функций регулятора, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

«Центробанк совмещает функции одни, вторые и регулятора. А, может быть, уберём с Центробанка функции банковского регулятора, как, например, это в Америке или в Японии?» — рассуждает депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко.

Он также привел аргумент, почему это необходимо.

«Почему? Потому что не очень у людей, очевидно, получается что-то регулировать, мы с вами все прекрасно это видим», — указал парламентарий.

Депутат недоволен работой ЦБ и в сфере очистки банковской системы.

«Ведь санировали — что? «Траст». Были ли Центробанком как бы приняты меры? Там люди Центробанка в «Трасте» находились? Находились. Что, как они это допустили? А теперь санируют. Находились ли люди Центробанка в банке «Открытие»? Да, находились? Зачем они тогда там находились? Зачем они там тогда следили? Что они там делали? И я это только часть банков назвал», — рассуждает Андрейченко.

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