Нью-Йорк, США, , 19:09 — REGNUM Главный промышленный индекс американского фондового рынка Dow Jones в первой половине торговой сессии 12 марта рухнул более чем на 2000 пунктов.

Причиной резкого падения стали заявления президента США Дональда Трампа о скором запрете авиасообщения со странами Европы из-за эпидемии коронавируса, что привело к обрушению котировок Boeing и крупных авиакомпаний.

В настоящий момент индекс Dow Jones упал на 2033,03 пункта (8,63%), до 21 520,19 пункта, индекс S&P 500 упал на 225,18 пункта (8,21%), до 2516,20 пункта, индекс Nasdaq упал на 642,52 пункта (8,08%), до 7309,53 пункта.

Читайте также: Котировки Boeing рухнули после запрета Трампа на полеты из-за коронавируса