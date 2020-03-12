Москва, , 19:03 — REGNUM Сбербанк во многом уже не Сбербанк, а экосистема, где доля банка в прибыли сокращается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Еще другая тема, которая связана с тем, что Сбербанк во многом уже не банк. Сбербанк — это такая экосистема, в которой работают и IT-институты, и информационные институты, образовательные, медицинские институты, и доля банка, в том числе в той большой прибыли, которую Сбербанк получает, всё больше и больше сокращается», — отметил Аксаков.

Он предлагает расширить совет директоров Сбербанка.

«Очевидно, правильнее было бы, чтобы в совете директоров такой экосистемы присутствовали представители правительства, которые отвечают за определённые направления в своей деятельности, и, таким образом, по профилю работали бы и в совете директоров Сбербанка», — полагает парламентарий.

Ранее в Госдуме звучали предложения, что в совете директоров госкомпаний, госкорпараций и монополий находились бы депутаты Госдумы.

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Госдума в третьем чтении приняла закон о продаже Банка России акций Сбербанка правительству РФ в лице Минфина.

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