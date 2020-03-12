Калининград, , 18:59 — REGNUM С целью минимизировать риски распространения коронавируса нового типа правительство Калининградской области распорядилось запустить круглосуточную «горячую линию», сообщила сегодня, 12 марта, пресс-служба регионального правительства. «Горячая линия» работает по номеру 112.

Такая мера обсуждалась на заседании под руководством губернатора Антона Алиханова. Глава региона напомнил об административной и уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции и карантина в случаях возвращения из стран, где фиксируются вспышки нового вируса.

При этом в Светлогорске лагерь «Паруса надежды» подготовлен для содержания в карантине одновременно 50 человек.