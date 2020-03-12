Вильнюс, , 18:49 — REGNUM К концу рабочего дня сегодня, 12 марта, резко увеличился приток посетителей в продуктовые магазины, сообщает корреспондент ИА REGNUM. После объявления общегосударственного карантина из-за угрозы распространения коронавируса, приостановке учебного процесса, запрета на все массовые мероприятия и фактического закрытия страны, жители устремились за товарами первой необходимости.

Самыми популярными при этом остаются продукты длительного хранения: крупы, макароны, консервы. В некоторых магазинах полки уже пустые, однако руководители торговых сетей утверждают, что запасов продуктов хватает, дефицита не прогнозируется, а пустые полки исключительно из-за того, что купленный товар не успевают выставлять на продажу.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека. Отменены все массовые мероприятия и на две недели остановлен учебный процесс.