Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 11 марта обсудил с членами делегацией Республики Крым, которая прибыла в Екатеринбург с двухдневным визитом, направления для усиления сотрудничества между субъектами.

«В Свердловской области много крупных промышленных предприятий, корпораций, очень серьезные профсоюзные организации, активно развивается внутренний и выездной туризм, хорошая транспортная логистика. Мы хорошо работаем, соответственно, нуждаемся в хорошем отдыхе. Мы готовы работать над проектами во благо нашей общей экономики и наших людей», — сказал Павел Креков.

Глава крымской делегации, первый заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Игорь Котляр рассказал, что в настоящее время здравницы полуострова заинтересованы в приеме сотрудников промышленных предприятий Свердловской области, и готовы совершенствовать сервис и технологии, чтобы оправдывать ожидания свердловчан.

Глава Минпромнауки Свердловской области Сергей Пересторонин представил промышленный потенциал региона, сделав акцент на производимом в регионе медицинском оборудовании европейского качества. Представители Минсоцполитики отметили возможность расширения сотрудничества для организации в Крыму отдыха и лечения уральцев с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов.

Напомним, между крымским городом Судак и уральским городом Берёзовский установлены побратимские отношения. В феврале 2020 года первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов обсудил перспективные направления взаимодействия с главой городского округа Судак Константином Рожко и главой администрации муниципалитета Игорем Степиковым. В частности, речь шла о возможных поставках уральской коммунальной техники в Судак и об организации отдыха юных свердловчан на Черноморском побережье.