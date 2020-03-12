Москва, , 18:40 — REGNUM Если бы правительство РФ занималось развитием страны, то её бюджет не только не потерял бы трёх триллионов рублей, но даже смог бы их заработать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, который считает, что при цене на нефть в $35 за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей российский бюджет может недополучить 3 трлн рублей нефтегазовых доходов.

«Если Российская Федерация потеряет три триллиона рублей, то из 13,5 триллионов рублей, которые валяются без движения в федеральном бюджете, останется 10,5 трлн. То есть этого вообще никто не заметит, кроме клерков Минфина. Кроме того, если проводить политику господина Кудрина, за которую господин Кудрин пламенно и красиво критикует господина Силуанова, то всё, наверное, будет именно так. Но если заниматься развитием страны, то вместо потери 3 трлн рублей, я думаю, что мы эти три триллиона тупо сможем заработать», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Хазина, если бы правительство РФ воспользовалось опытом СССР 1930-х годов, то экономика России начала бы расти даже в неблагоприятных условиях мировой экономики.