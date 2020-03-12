Москва, 12 марта 2020, 18:40 — REGNUM Если бы правительство РФ занималось развитием страны, то её бюджет не только не потерял бы трёх триллионов рублей, но даже смог бы их заработать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, который считает, что при цене на нефть в $35 за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей российский бюджет может недополучить 3 трлн рублей нефтегазовых доходов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Хазина, если бы правительство РФ воспользовалось опытом СССР 1930-х годов, то экономика России начала бы расти даже в неблагоприятных условиях мировой экономики.