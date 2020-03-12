Вильнюс, , 18:36 — REGNUM В парламенте Литвы сегодня, 12 марта, зарегистрирована резолюция, в которой предлагается ввести санкции против оператора Белорусской АЭС, Росатома и других предприятий, которые заняты в реализации проекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Резолюцию инициировала фракция партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы. Официальное её название «Об энергетической независимости и угрозе со стороны Островецкой атомной электростанции».

В случае принятия резолюции власти должны будут добиваться, чтобы санкции против Росатома были введены на территории всего Евросоюза.

Другим требованием является выход Литвы из Венской конвенции, поскольку, по мнению инициаторов резолюции, её требования мешают эффективно бороться против БелАЭС и требовать полных компенсаций в случае «ядерной аварии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС на законодательном уровне названа угрозой национальной безопасности Литвы.