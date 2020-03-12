Нью-Йорк, США, , 18:35 — REGNUM Фондовый рынок США понес значительные потери уже на открытии торгов 12 марта, основные индексы рынка обрушились на 7−8%.

В настоящий момент, примерно через час после открытия Уолл-стрит, индекс Dow Jones упал на 1952,09 пункта (8,29%), до 21 601,13 пункта, индекс S&P 500 упал на 204,63 пункта (7,46%), до 2536,75 пункта, индекс Nasdaq упал на 558,48 пункта (7,02%), до 7393,57 пункта.

Основным толчком к обрушению рынка стало заявление президента США Дональда Трампа о запрете полетов в страны Европы из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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