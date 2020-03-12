Чебоксары, 12 марта 2020, 18:35 — REGNUM Введение транзитных организаций в сфере водоснабжения «может привести к созданию очередной «прокладки» для очередного отъема денежных средств с потребителей». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя законодательные новации в сфере водоснабжения и канализации.
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По его мнению, в итоге это «может привести к созданию очередной «прокладки» для очередного отъема денежных средств с потребителей», в том числе к накоплению долгов в отрасли.
Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий изменения в сфере водоснабжения и канализации. Новая заключается в введении понятия «транзитная организация» — организации по эксплуатации водопроводных (канализационных сетей) или сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды или сточных вод. Статус данной организации могут получить не только организации, но и индивидуальные предприниматели.
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