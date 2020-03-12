Чебоксары, , 18:35 — REGNUM Введение транзитных организаций в сфере водоснабжения «может привести к созданию очередной «прокладки» для очередного отъема денежных средств с потребителей». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя законодательные новации в сфере водоснабжения и канализации.

«Такие организации (посредники) были созданы и работают в сфере тепло, — и энергоснабжения. В Чувашии ярким примером можно назвать «Коммунальные технологии», которые «подмяли» под себя значительную часть рынка в Чебоксарах и Новочебоксарске. В итоге история завершилась банкротством компании, которая накопила большие долги, в том числе перед ресурсоснабжающими организациями.

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Теперь добрались и до воды, так как понимают, что вода — это «вечный источник», особенно для получения прибыли. В другом контексте вопрос не рассматривается, при этом хотят сработать по проверенным методам. Например, под предлогом того, что это позволит привлечь инвестиции в отрасль, провести модернизацию, сэкономить средства и в конечном итоге снизить тарифы. Чем такие методы заканчиваются, многие регионы уже знают и могут привести свои примеры такого «хозяйствования», — считает Владислав Солдатов.

По его мнению, в итоге это «может привести к созданию очередной «прокладки» для очередного отъема денежных средств с потребителей», в том числе к накоплению долгов в отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий изменения в сфере водоснабжения и канализации. Новая заключается в введении понятия «транзитная организация» — организации по эксплуатации водопроводных (канализационных сетей) или сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды или сточных вод. Статус данной организации могут получить не только организации, но и индивидуальные предприниматели.

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