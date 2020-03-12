Москва, , 18:08 — REGNUM На Московской бирже продолжает расти курс британского фунта стерлингов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным на 12 марта, за один фунт на Московской бирже дают 95,7 рублей. За сутки курс вырос на 3 рубля 27 копеек.

После скачка 10 марта, британская валюта стала стоить 94 рубля, а затем начала плавно снижаться до 92 рублей. Однако 12 марта снижение сменилось стремительным ростом. Вырос также курс доллара и евро.

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