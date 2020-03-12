Москва, 12 марта 2020, 18:01 — REGNUM Российская экономика даже в тех непростых условиях мировой экономической конъюнктуры, которые сложились в настоящее время, могла бы начать расти, если бы правительство РФ отказалось от либеральной экономической политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который усомнился в том, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара экономика РФ сможет расти.
Таким образом, по его мнению, то, что происходит на внешних рынках, могло бы даже стать для РФ не минусом, а плюсом, но для этого надо сначала отказаться от либеральной политики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что дефицит бюджета в 2020 году может составить чуть меньше 2% ВВП.