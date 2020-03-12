Москва, , 18:01 — REGNUM Российская экономика даже в тех непростых условиях мировой экономической конъюнктуры, которые сложились в настоящее время, могла бы начать расти, если бы правительство РФ отказалось от либеральной экономической политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который усомнился в том, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара экономика РФ сможет расти.

«В реальности мы можем перейти к экономическому росту независимо от всего этого. Как это сделал СССР в конце 1920-х годов и начале 1930-х. Но для этого надо менять руководство денежных властей. То есть Минфина и Центрального банка. Потому что они проводят именно либеральную экономическую политику, и к той линии, которую проводил СССР в те времена, они не способны. И по этой причине я склонен считать, что утверждения Кудрина реальности не соответствуют. Жизненный уровень населения у нас падал последние несколько лет. Экономического роста не было, а был экономический спад», — сказал Хазин.

Таким образом, по его мнению, то, что происходит на внешних рынках, могло бы даже стать для РФ не минусом, а плюсом, но для этого надо сначала отказаться от либеральной политики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что дефицит бюджета в 2020 году может составить чуть меньше 2% ВВП.