Москва, , 18:01 — REGNUM ЦБ РФ действительно может повысить ключевую ставку для укрепления курса рубля, но вряд ли это произойдет в ближайшее время, считает партнёр BMS Law Firm Денис Фролов. Об этом он заявил ИА REGNUM 12 марта, комментируя заявление гендиректора «Дом.РФ» Виталия Мутко о возможности повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.

По словам Мутко, уже неделю банки выдают ипотечные кредиты себе в убыток. Он обратил внимание, что сейчас многое зависит от того, как поведет себя Центробанк, приняв решение по ключевой ставке вверх или вниз. В этом случае ставки могут вернуться на один-два процентных пункта назад.

«Сейчас уже предприняты меры для стабилизации национальной валюты, и пока не будет четкой картины их эффективности, ключевая ставка останется прежней», — полагает Фролов.

Он также подчеркнул, что даже если ставка будет повышена, это коснется только новых кредитных обязательств. «Есть запрет на повышение ставок в отношении физических лиц, поэтому никаких изменений по действующим кредитам для граждан не будет», — добавил эксперт.

Отметим, что официальные курсы валют на 13 марта снова выросли: 74,0274 руб. за доллар и 83,6584 руб. за евро.